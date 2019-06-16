الصدر يقدم جملة مقترحات لتحسين واقع الشبكة الكهربائية

2019/06/16 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في تغريدة له جملة من المقترحات حول تحسين واقع الشبكة الكهربائية، ويؤكد ان الحكومة صار من المتيقن انها لن تقوم باصلاح أو تحسين الطاقة الكهربائية.

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