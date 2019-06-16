منح الاستاذة الايزيدية “سونيا سالم” لقب منصب سفيرة الطفل العربي في العراق

2019/06/16 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ خليل بوكو كرمت رئاسة سفراء الطفل العربي في العالم الاستاذة “سونيا سالم حسن” بمنحها لقب سفيرة الطفل العربي في العراق، وهو منصب فخري يمنح للشخصيات الداعمة لحقوق الطفل.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة سفراء الطفل العربي في العالم في بيان صحفي تلقت ايزيدي نسخة منه أن “رئاسة سفراء الطفل العربي في …

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