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بالفيديو.. سرقة مولدات منزلية في وضح النهار بالديوانية


بالفيديو.. سرقة مولدات منزلية في وضح النهار بالديوانية
2019/06/16 | 22:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - متابعة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر سرقة مولدات منزلية في وضح النهار...

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