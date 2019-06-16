بالفيديو.. سرقة مولدات منزلية في وضح النهار بالديوانية

2019/06/16 | 22:39

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بغداد اليوم - متابعة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر سرقة مولدات منزلية في وضح النهار...





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