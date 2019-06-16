2019/06/16 | 22:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر سرقة مولدات منزلية في وضح النهار...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. سرقة مولدات منزلية في وضح النهار بالديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر سرقة مولدات منزلية في وضح النهار...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. سرقة مولدات منزلية في وضح النهار بالديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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