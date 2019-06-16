الجوية تحسم مصير أوديشو

2019/06/16 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، عن تمسكها بخدمات مدرب الفريق أيوب أوديشو، وملاكه التدريبي المساعد خلال الفترة المقبلة.

وذكر أمين سر الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان "متمسكون بخدمات أديشو وملاكه التدريبي المساعد، ولا توجد أي نية لدى الادارة بالاستغناء عنهم".وأضاف "نستغرب من الشائعات التي خرجت حول أستقالة المدرب ايوب اديشو، وكذلك رغبة الادارة بالاستغناء عنه، وهو كلام لا صحة له مطلقاً ونحن داعمون للكادر التدريبي، وذلك من أجل عودة الفريق لسكة الانتصارات وتحقيق النتائج الايجابية بقادم المباريات".وطالب الزيدي من جماهير القوة الجوية بالوقوف خلف الفريق ودعمه في المرحلة المقبلة، من اجل تحقيق الانتصارات في المباريات المتبقية للصقور بالدوري العراقي الممتاز".وختم بالقول "النتائج الاخيرة للفريق، لم يحالف التوفيق للاعبين، والنحس كان يرافقنا في مباراتين، وبدعم وتكاتف الجميع سنعود مجدداً للنتائج الجيدة".انتهى

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