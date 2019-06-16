الحلبوسي يؤكد أهمية إعادة النظر ببعض التعديلات الواردة بقانون انتخابات المحافظات

2019/06/16 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أهمية إعادة النظر ببعض التعديلات الواردة بقانون انتخابات المحافظات.

وشدد الحلبوسي خلال اجتماع حضره رؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية لمناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية شدد على ضرورة تحمل المسؤوليات في تقديم رؤية واضحة تنسجم مع ادارة المحافظات في المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم المتطلبات والنهوض بواقع الخدمات للمواطنين ومعالجة الاخفاقات السابقة وعدم تكرارها، خاصة مع منحها صلاحيات أوسع.

وأشار الحلبوسي إلى أهمية إعادة النظر في بعض التعديلات الواردة بقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية بما يضمن التمثيل العادل لكل الكيانات الصغيرة والكبيرة واحترام إرادة الناخبين، مؤكداً ضرورة حسم الجدل بشأن معادلة احتساب الاصوات ونسبة القاسم الانتخابي.

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