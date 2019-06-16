تعرف على ترتيب العراق لأكثر دول مديونية في العالم لـ 2019

2019/06/16 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف موقع أمريكي معني بالتعداد السكاني، قائمة بأكثر الدول مديونية حول العالم لعام 2019.

وبحسب موقع "World Population Review"، فإن اليابان جاءت بالمركز الأول،

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