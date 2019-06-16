اكتشاف خطر جديد للوجبات السريعة على صحة الشباب

2019/06/16 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اتضح لخبراء الجامعة الوطنية في استراليا أن الوجبات السريعة بما فيها الهمبرغر، تسبب شيخوخة الدماغ مبكرا.يفيد موقع MedicalXpress، بأن الخبراء حللوا نتائج 200 دراسة علمية، ركزوا خلالها على العلاقة بين صحة الدماغ والشيخوخة وعوامل البيئة.واكتشفوا بأن النظام الغذائي السيئ، وقلة النشاط البدني خلال فترة زمنية طويلة، يزيد من خطر الإصابة بالنوع […]

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