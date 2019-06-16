الحمداني يحذر من مغادرة البعثات الآثارية الاجنبية في ذي قار بسبب تصرفات الأمن السياحي

2019/06/16 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الامير الحمداني، اليوم الأحد، من فقدان العراق لجهود البعثات الآثارية الاجنبية العاملة في بعض المواقع الاثارية بمحافظة ذي قار بسبب تصرفات الامن السياحي، مشيراً الى تخصيص الوزارة لمبالغ جيدة لبعض القطاعات السياحية الحيوية في المحافظة.

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