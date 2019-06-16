وفد من مجلس النواب برئاسة حداد يصل إلى طهران لعقد سلسلة من اللقاءات الرسمية

2019/06/16 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد من مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الأحد، برئاسة نائب رئيس المجلس بشير حداد، الى عاصمة جمهورية إيران الإسلامية، وضم الوفد في عضويته كل من النواب حسن جلال الكناني وعلية فالح الإمارة ووحدة الجميلي، وكان في استقبالهم في مطار الإمام الخميني الدولي سعادة سفير العراق لدى الجمهورية الإسلامية سعد قنديل وطاقم السفارة، وعدد من المسؤلين في مجلس الشورى الايراني ولجنة الصداقة العراقية الإيرانية.

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