أسهم الخليج تواصل خسائرها بفعل هجوم الناقلتين

2019/06/16 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت أسواق الأسهم الخليجية خسائرها ،الأحد، محاكية الحذر السائد بين المستثمرين في أعقاب هجمات على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي.

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