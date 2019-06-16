نصيف: الملوحون بالمعارضة يسعون للحصول على مكاسب ومناصب

2019/06/16 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بينت النائب عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، الاحد، ان الملوحين بالذهاب نحو المعارضة يسعون للحصول على مكاسب ومناصب، موضحة ان الكتل السياسية والمعارضة خرقت كل ثوابت الدولة.وقالت نصيف في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “هناك من يلوح بالمعارضة بغية الحصول على مكاسب ومناصب، ولكن لايمكن الجمع بين حلاوة السلطة وموقع المعارضة”.[…]

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