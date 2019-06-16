اللواء عبد الكريم خلف لايملك حساباً على تويتر

2019/06/16 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ نفي مركز الاعلام الرقمي وجود اي حساب للواء عبد الكريم خلف على منصة تويتر .واوضح المركز ان هنالك حساباً مزيفاً باسم اللواء عبد الكريم خلف يتابعه اكثر من 383 الف مستخدم في تويتر، وهو ينشر تغريدات مثيرة للجدل ولاعلاقة لها باللواء عبد الكريم.وفي تصريح لمركز الاعلام الرقمي، قال اللواء عبد […]

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