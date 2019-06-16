جمع تواقيع لتخصيص موازنـة استثنائيـة الى محافظتي الديوانية والمثنـى

2019/06/16 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنت لجنة شؤون الخدمات والاعمار النيابية جمع تواقيع للمطالبة بتخصيص موازنة استثنائية لمحافظتي الديوانية والمثنى .وقدمت عضو اللجنة هدى سجاد ، طلبا نيابيا مرفقا بتواقيع 39 نائبا لتخصيص موازنة استثنائية تخصص لرفع الحيف عن هذه المحافظاتين الفقيرتين ( السماوة والديوانية ) واعطائهما حقوقهما التي نص عليها الدستور ، ودعت الى الإيعاز للحكومة المركزية بإطلاق […]

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