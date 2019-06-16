قانون المحكمة الاتحادية خطير ونظامنا مدني ولن نقبل بزج رجال الدين في القضاء

2019/06/16 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة القانونية النيابية تعد بدراسة معمقة قبل تمريره: خاص – الصباح الجديد: أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الأحد، عن وجود اعتراضات كبيرة على مشروع المحكمة الاتحادية العليا، مبينة أن العراق دولة مدنية ولا يمكن زج رجال الدين في الهيئات القضائية، مشددة على أن المسودة الحالية تعطي للفقهاء نصف مقاعد المحكمة.وقال عضو اللجنة ...

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