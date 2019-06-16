نائب عن النصر: الحكومة الحالية لم تطبق برنامجها الحكومي وإقالتها واردة

2019/06/16 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: وصف النائب عن إئتلاف النصر، إحسان ثعبان الشبلي، الحكومة الحالية بانها حكومة محاصصة بين الكتل السياسية التي اسهمت بتشكيلها ووعدت بتقديم الافضل الى أبناء الشعب العراقي ولكن مع الاسف الشديد لم ينفذ شي على ارض الواقع”.وأشار الشبلي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه الى ان “أبناء الشعب لم يلمسواً ...

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