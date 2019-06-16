فتح تدعو إلى إضراب شامل يتزامن وورشة ينظمها البيت الأبيض في البحرين

2019/06/16 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات: دعت حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان امس الأحد إلى إضراب عام في ثلاثاء الأسبوع المقبل “رفضا واستنكارا” لورشة العمل الاقتصادية التي ستعقد في البحرين ودعت إليها الولايات المتحدة.وكان البيت الأبيض أعلن أنه سينظّم في المنامة في 25 و26 حزيران ورشة عمل اقتصادية بعنوان “من السلام ...

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