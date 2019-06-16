نادي كربلاء ضمن المجموعة الاولى للدوري المؤهل للدوري الممتاز ويستضيف مبارياتها

2019/06/16 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت قرعة نهائيات الدوري التأهيلي للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل وقوع نادي كربلاء ضمن المجموعة الاولى للدوري التي تنطلق مبارياته في 2662019م و سيستضيف ملعب كربلاء الدولي لمباريات المجموعة الاولى منه.سحبت القرعة اليوم الاحد في المؤتمر الفني بمشاركه 12 نادي في مقر الاتحاد تم تقسيمها الى مجموعتين، يتأهل متصدر كل مجموعة الى الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

ضمت المجموعة الاولى كل من نادي كربلاء وسامراء والقاسم وغاز الشمال وميسان والجنسية اما المجموعة الثانية ضمت الصناعة والرمادي والكوفة وسوق الشيوخ و زاخو وبرايتي

وستقام المباريات بنظام التجمع, مباريات المجموعة الاولى تقام في كربلاء، مباريات المجموعة الثانية تقام في بغداد

يشار الى الجماهير الرياضية في محافظة كربلاء ناشدت وزارة الشباب والرياضة بضرورة تأجيل عملية تأهيل ارضية ملعب كربلاء الدولي التي ستقوم بها الوزارة اعتبارا من 1 72019م علما بان مباريات دوري التأهيل ستبدأ يوم 2662019.

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