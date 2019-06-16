2019/06/16 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مرور كربلاء اليوم عن حصيلة الوجبة الثالثة من الدراجات التي تم مصادرتها من المخالفين لقواعد السير والسلامة المرورية والذين يمارسون الالعاب البهلوانية في الشوارع والطرقات العامة في المحافظة.بينت المديرية في بيان لها تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه "ان عدد الدراجات التي تمت مصادرتها في الوجبة الثالثة ٩٠ تسعون دراجة ليصبح العدد الكلي اصبح ما يقارب 288 دراجة من غير اكثر من 60 دراجة من نوع "بطح"

واضاف البيان "مستمرين بمصادرة الدراجات النارية وكل من يخالف القوانين والقواعد المرورية والدراجات غير المسجلة والتي لا يحمل اصحابها الاوراق الثبوتية،وكذلك يتم حجز الدراجات التي يقوم اصحابها بالحركات البهلوانية، والدراجات التي لا تحتوي على مصابيح، وكذلك ذات الاصوات العالية التي تزعج المواطنين".

كما اكد على المواطنين " نرجو الانتباه كي لا تصادر وتخسرون اموالكم باستخدام دراجات لا تحمل اوراق ثبوتية او دراجات بطح او دراجات هارلي او دراجات بطة ذات سرعة ١٢٠ كم لأنها دخلت للبلاد كمواد احتياطية,وعدم منح الفرصة للأخرين لاستغلالكم".

ودعا المتحدث الرسمي بأسم قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت العقيد علاء الغانمي المواطنين في وقت سابق "أصحاب الدراجات الى مراجعة دائرة المرور لغرض تسجيل دراجاتهم اصوليا والالتزام بأصول القيادة الآمنة التي حددتها الأنظمة والقوانين المرورية لتجنب الحوادث المرورية والمحافظة على سلامتهم وايضا لتجنب المسائلة القانونية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرور كربلاء: مصادرة اكثر من 250 دراجة مخالفة للضوابط وقواعد السير) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرور كربلاء: مصادرة اكثر من 250 دراجة مخالفة للضوابط وقواعد السير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).