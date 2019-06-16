2019/06/16 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عميرة_هيس هآرتس- 2/6/2019 * المجهولون الاسرائيليون الذين قاموا بمداهمة قرية جالوت موجودون ضمن الطيف الذي يوجد فيه الكوكلاكس كلان في امريكا.والمتظاهرون الفلسطينيون موجودون في التواصل التاريخي لمن يناضلون من اجل الحرية * عندما يكون الملثمون من اليهود، مثل الذين قاموا بمداهمة قرية جالوت في 5 حزيران، يكونون قبيحين وحقيرين.وعندما يكون الملثمون فلسطينيون يتظاهرون عند الجدار في غز......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عميرة هيس - بين الملثمين الجميلين والقبيحين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عميرة هيس - بين الملثمين الجميلين والقبيحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).