2019/06/16 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عميرة_هيس هآرتس- 2/6/2019 * المجهولون الاسرائيليون الذين قاموا بمداهمة قرية جالوت موجودون ضمن الطيف الذي يوجد فيه الكوكلاكس كلان في امريكا.
والمتظاهرون الفلسطينيون موجودون في التواصل التاريخي لمن يناضلون من اجل الحرية * عندما يكون الملثمون من اليهود، مثل الذين قاموا بمداهمة قرية جالوت في 5 حزيران، يكونون قبيحين وحقيرين.
وعندما يكون الملثمون فلسطينيون يتظاهرون عند الجدار في غز......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عميرة هيس - بين الملثمين الجميلين والقبيحين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
والمتظاهرون الفلسطينيون موجودون في التواصل التاريخي لمن يناضلون من اجل الحرية * عندما يكون الملثمون من اليهود، مثل الذين قاموا بمداهمة قرية جالوت في 5 حزيران، يكونون قبيحين وحقيرين.
وعندما يكون الملثمون فلسطينيون يتظاهرون عند الجدار في غز......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عميرة هيس - بين الملثمين الجميلين والقبيحين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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