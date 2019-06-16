خليل اندراوس - الميزات الأساسية للفلسفة الماركسية (2)

2019/06/16 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خليل_اندراوس الماركسية تؤكد بان الوعي انعكاس للكينونة وللواقع الطبيعي والاجتماعي، والفكر لا يمكن فصله عن المادة المتحركة فلا يوجد وعي خارج المادة ومستقلا عنها، والعالم المادي الذي ننتمي اليه هو الواقع الوحيد والنزعة المادية الماركسية تقول بان الوعي والكينونة والفكرة والمادة انما هما صورتان مختلفتان لظاهرة واحدة تحمل اسما واحدا هو اسم الطبيعة او المجتمع فالواحد منهما اذا ليس نفيا للآخر هذا من ناحية، ومن ناح......

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