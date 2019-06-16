وفد نيابي يصل الى طهران.. هذه أجندته

2019/06/16 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل مساء اليوم الأحد الى العاصمة الايرانية طهران وفد من مجلس النواب برئاسة بشير حداد نائب رئيس المجلس وعضوية كل من النواب حسن جلال الكناني، علية فالح الإمارة، حدة الجميلي.

وذكر بيان لمكتب الحداد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "كان في استقبال في مطار الإمام الخميني الدولي سفير العراق لدى الجمهورية الإسلامية، سعد قنديل وطاقم السفارة، وعدد من المسؤولين في مجلس الشورى الايراني ولجنة الصداقة العراقية الإيرانية".وأكد الحداد في تصريح صحفي على أن "زيارة الوفد تأتي في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، وجاءت تلبية للدعوة الموجهة من قبل السيد علي مطهري نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني من أجل عقد سلسلة من اللقاءات الرسمية بين الجانبين لبحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات النيابية والتعاون المشترك بين البلدين الجارين في المجالات المختلفة".انتهى

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