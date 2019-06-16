المليشيات المدعومة ايرانيا تقاوم الضغط الامريكي

2019/06/16 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علي معموري14 حزيران 2019

بينما تشدد الولايات المتحدة الخناق على الاقتصاد الإيراني ، تشعر المليشيات العراقية المدعومة من إيران بالألم أكثر من أي وقت مضى.

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في 12 يونيو على شركة مقرها في العراق وهي ” شركة منابع ثروات الجنوب” يعتقد أنها قناة مالية تقوم بتمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) بشكل خاص.

يرأس الشركة – شركة منابع ثروات الجنوب للتجارة العامة – شخصين من العراق هما : مكي كاظم الأسدي ومحمد حسين الحسني ، الذين تمت معاقبتهم أيضًا من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.



تتهم الولايات المتحدة كل من الاسددي والحسني وكذالك ابو مهدي المهندس , نائب هيئة مليشيا الحشد الشعبي , بتلقي عمولات متعلقة بالعقود الموقعة مع شركة منابع ثروات الجنوب .

وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية ، فإن الشركة وشركائها قامو بدور الوسيط لتسهيل وصول شحنات الاسلحة تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات للميليشيات التي تدعمها إيران في العراق.



واضافت الوزارة ان شركة منابع ثروات الجنوب وشريكيها في العراق , مكي كاظم الاسدي ومحمد حسين الحسني , سهلو بشكل سري وصول فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى النظام المالي في العراق لمساعدة الفيلق في التهرب من العقوبات الأمريكية.

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