2019/06/16 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس طالب ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، اليوم الأحد، بتأجيل حسم ملف الدرجات الخاصة لحين استكمال “الاشتراطات الموضوعية”، داعيا البرلمان الى “التكيف القانوني” لاحتواء أزمة تصفير المواقع خلال شهر حزيران الجاري.وقال الائتلاف في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه يحذر “الرأي العام والقوى السياسية من حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ائتلاف النصر يطالب بتأجيل حسم ملف الدرجات الخاصة لحين استكمال “الاشتراطات الموضوعية” وكالة خطوة برس.

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