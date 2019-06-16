تراه بعينيك.. كوكب المشتري في أقرب موضع من الأرض

2019/06/16 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ منوعات

ظهر

كوكب المشتري، مساء الأحد واضحاً في سماء العراق ومناطق أخرى، بعد أن وصل إلى أقرب

مسافة له من الأرض خلال العام الجاري، كما أصبح بالإمكان مشاهدة لمعانه الفائق بالعين

المجردة لجميع سكان العراق.

والمشتري

هو ثاني أكبر جرم سماوي في المجموعة الشمسية بعد الشمس، وهو كوكب غازي عملاق، يستغرق

دورانه حول الشمس نحو 12 سنة أرضية، وتتغير على هذا الأساس المسافة بينه وبين الأرض

اعتمادا على مدارهما حول الشمس.

ويبلغ

قطر المشتري 69.911 كم فيما يبلغ قطر الأرض 6.371 كم، وفي حسابات الفيزياء يصل حجم

المشتري إلى 121.9 مرة ضعف حجم الأرض فيما تصل كتلته 317.8 مرة من كتلة الأرض.

ونقلت

وكالة الانباء الأردنية، عن مقرر لجنة الاهلة الأردنية، إن “الحدث يشاهد اليوم الاحد

بالعين المجردة بشكل يبدو أجمل من النظر اليه بالتلسكوب، ولكن يمكن رصد الحدث من خلال

التلسكوب ومشاهدة عبور كوكب المشتري من جانب قرص القمر” مضيفاً إن “اقتران المشتري

مع القمر حدث فلكي مثير وجميل جدا حيث يمكن من خلال التلسكوب مشاهدة قرص القمر بوضوح

تام والاحزمة على سطحه، اضافة الأقمار الشهيرة حوله والتي يمكن رصد تغير مكانها حول

القمر بشكل جميل جدا”.

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