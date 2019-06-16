موريتاني يطلق النار على شخصين حاولا نزع صورة

2019/06/16 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أصيب مواطنان موريتانيان بجراح، اليوم الأحد، إثر تعرضهما لطلق ناري من بندقية صيد، بعد خلاف بين أحد أنصار المرشح محمد ولد الغزواني، المدعوم

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