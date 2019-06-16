هذه أبرز التغييرات المرتقبة بهواتف

2019/06/16 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

استبعد المحللون في بنك ”Mizuho Securities“ الياباني أن تطرأ تحديثات جوهرية على أجهزة آيفون 2019، لكنها ستحصل على القليل من التحديثات الإضافية.

وأوضح المحللون

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