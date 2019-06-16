بالصور.. حريق في كلية التربية الاساسية بواسط

2019/06/16 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ نشب حريق في كلية التربية الاساسية في جامعة واسط في قضاء العزيزية.و اسفر عن احتراق العديد من القاعات الدراسية والمختبرات.

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