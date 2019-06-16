2019/06/16 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصور ..



جريمة طيران العدوان السعودي الاماراتي على منزل مواطن يمني ..



( صور مؤلمة )

الاحد

16

حزيران

2019 :

11:20 pm

33

حجة: صور من الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الإماراتي

على منزل مواطن في منطقة الجر بمديرية عبس مما ادى إلى استشهاد 3

اطفال وتدمير سيارة كحصيلة غير نهائية.

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