2019/06/16 | 23:37

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يلدرم يعلن عن فوزه في بلدية اسطنبول

الاحد

16

حزيران

2019 :

11:14 pm

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#يلدريم: فزنا بانتخابات #بلدية_إسطنبول الكبرى بحصولنا على رئاسة

بلدية 25 قضاءً من أصل 39 بالولاية وهذا يشكل 65% من سكان المدينة

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