الحر يقتل العشرات في “وقت قياسي” بالهند

2019/06/16 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت السلطات الصحية الهندية، وفاة 49 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في ولاية بيهار شمالي البلاد التي تشهد منذ أكثر من أسبوعين درجات حرارة عالية.ويتحدر الضحايا من منطقة مغاذ، التي تعاني الجفاف ودرجات الحرارة التي تبلغ خلال النهار نحو 45 درجة.وقال المسؤول في الصحة العامة، فيجاي قمر، إن 49 شخصا

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