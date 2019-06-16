الكربولي يرجح التحاق بعض الكتل السياسية الى تيار الحكمة في المعارضة

2019/06/16 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

رجح الأمين العام لحزب الحل، النائب محمد الكربولي، الاحد 16 حزيران 2019، التحاق بعض الكتل السياسية الى المعارضة التي اعلن عنها تيار الحكمة، فيما دعا عبد المهدي الى حسم امره بشأن وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال الكربولي خلال استضافته في برنامج "سياسي الابعاد"، الذي تبثه قناة "العهد"، إن "رئاسة لجنة النزاهة النيابية ستحسم في الجلسة المقبلة"، مبينا أنه "تأجل لحين تحقيق التوافق السياسي".

وأضاف، "لا توجد علاقة لرئاسة النزاهة النيابية بشجار الخربيط والزوبعي"، مبينا أن "تحالف البناء داعم للنائب علي الصجري لرئاسة النزاهة النيابية، لانه جزء اساسي وقوي في التحالف".

وأشار الى أن "الانتخابات المبكرة قد تكون خطوة لتصحيح العملية السياسية"، مبينا أن "بيان المرجعية تحذير لكل السياسيين وليس للحكومة فقط".

ودعا الكربولي "عبد المهدي لحسم أمره بشأن وزارتي الداخلية والدفاع"، موضحا أن "صلاح الحريري ونجاح الشمري هما الاوفر حظا للدفاع".

وبخصوص المعارضة التي اعلن عنها تيار الحكمة قال الكربولي، إن "بعض الكتل قد تلتحق بالحكمة في المعارضة السياسية".





وتابع، "لا اعتقد ان الحلبوسي قام بنقل رسائل بين أميركا وإيران، ولا يوجد هناك اي تحالف سياسي حالي او مستقبلي بينهما"، مبينا أن "مشعان الجبوري قد يكون عراب التقارب بين الحلبوسي والنجيفي".

بغداد اليوم - بغداد

رد وزير الكهرباء لؤي الخطيب ، الاحد 16 حزيران 2019، على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي علقت على تصريح له اشار فيه الى ان واقع الكهرباء سيتحسن في شهر تشرين الاول المقبل.

وقال الخطيب في بيان مقتضب " تعليقي في

بغداد اليوم - بغداد

حذر إئتلاف النصر، الاحد (16 حزيران 2019)، من حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة بطريقة المحاصصة الحالية، فيما طالب بتاجيل حسم هذا الملف لحين استكمال الاشتراطات الموضوعية والشروط المهنية والوطنية بادارته وانهائه،

بغداد اليوم - بغداد

طالب عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين مثنى عبدالصمد السامرائي ، الاحد 16 حزيران 209، بعدم طمر النفايات المشعة في مكبات داخل المحافظة عادّاً ذلك كارثة بحق أهاليها.

وقال السامرائي في بيان صادر عن مكتبه : إن " اتخاذ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكربولي يرجح التحاق بعض الكتل السياسية الى تيار الحكمة في المعارضة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكربولي يرجح التحاق بعض الكتل السياسية الى تيار الحكمة في المعارضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).