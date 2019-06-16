2019/06/16 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 805qMjvU3tw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وجهة نظر | الصراع العقائدي بين #السعودية و #إيران كان أول ضحاياه #العراق !!) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وجهة نظر | الصراع العقائدي بين #السعودية و #إيران كان أول ضحاياه #العراق !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).