2019/06/16 | 23:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وجهة نظر | الصراع العقائدي بين #السعودية و #إيران كان أول ضحاياه #العراق !!) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 805qMjvU3tw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وجهة نظر | الصراع العقائدي بين #السعودية و #إيران كان أول ضحاياه #العراق !!) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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