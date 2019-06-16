جاسم ألصفار - الوعي الثوري والحس الثوري

2019/06/16 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_ألصفار الوعي الثوري والحس الثوريمشكلة من يؤمن بقضية تستند الى تراث فكري هائل هي انه قد لا يجد مشتركات توحد الرؤيا والمسار مع من يؤمن بنفس ايماناته ويقف خلف نفس الرايات التي يقف هو خلفها.فبدون العمق المعرفي والادراك الواعي لن يتولد حس ثوري يحصن المناضل المبدئي من الانشداد الى الانتماءات الفرعية وافرازاتها الفكرية السياسية والسلوكية في بعض الاحيان.نعم، قد لا نحتاج لعمق فكري أو ادراك فلسفي لكي نحدد......

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