2019/06/16 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور لمحة تاريخية عن ( عدو الله ) فى عصر معاوية ويزيد بن معاوية مقدمة : نواصل تتبع ما بين سطور تاريخ الطبرى فى الاتهامات المتبادلة ب ( عدو الله ( أعداء الله ) بين الصحابة والتابعين فى العصر الأموى .أولا : زياد ابن أبيه 1 ـ كان مجهول الأب من أم غانية تخدم فى حانة .ولكن تميز بعبقرية سياسية جعلت على بن أبى طالب يعينه واليا على فارس ، فضبط أحوالها ، وأخضعها ل( على ).ثم إختلف مع ( على ) بسب......

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