"محاكمة الدواعش".. هل ستقبل فرنسا بمساومة دبلوماسية – قضائية مع العراق؟

2019/06/16 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- محمد وذاح

يقف مصطفى مرزوقي داخل محبسه بإحدى قاعات المحكمة في العراق، زائغة عيناه، يرتجف جسده في انتظار نطق الحكم الذي سيحدد مصيره.

بدأ الاستجواب

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