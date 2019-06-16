2019/06/16 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرونة والسرعة والرشاقة تقنيات تعلمتها هؤلاء الفتيات من فن البالية الذي أصبح عشقًا يملىء وجدانهم، فيهذب الجسد والروح، حسب التقرير المصور الذي اذاعته قناة الغد الإخبارية.

وأضاف التقرير أنه تتعدد فوائد الرياضة بشكل عام ولكنها تتعاظم حين تمتزج بالفن وبراءة عيون هذه الأطفال، مشيرًا إلى أنها رياضة تساعد الأطفال في الحصول على الجسم الرشيق.

وأوضح التقرير أنه لا تقف فوائد الباليه عند أمتاع النفس وتقويم الجسد، بل تمتد فى بعض الأحيان إلى المساهمة فى علاج أمراض مزمنة، مشيرًا إلى أنه صار فن البالية حياًة فى أجساد هؤلاء الصغار فرسم الابتسامة على الوجوه وأفاض المتعة فى القلوب.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. كيف يساعد فن الباليه الفتيات في تعزيز الثقة وعلاج الأمراض؟) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. كيف يساعد فن الباليه الفتيات في تعزيز الثقة وعلاج الأمراض؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).