2019/06/17 | 00:08

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الحوثي يهدد الرياض ..



عليها ان تتوقع المفاجئات !!

الاحد

16

حزيران

2019 :

11:24 pm

38

رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي الرياض اختارت الحل

العسكري ورفضت الحلول السياسية وعليها أن تتوقع المفاجئات

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