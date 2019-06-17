الكتلة التركمانية تطالب عبد المهدي بحل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد

2019/06/17 | 00:11

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بغداد اليوم - بغداد

طالبت الكتلة التركمانية النيابية، الاحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بحل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لاخفاقه في استرداد محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم بعد صدور امر القاء القبض عليه من قبل القضاء العراقي وتأييد من الانتربول الدولي.

وقالت الكتلة في بيان، إنه "رغم الوعود السابقة من الاطراف العراقية بعزمها على استرداده للقضاء العراقي الا اننا فوجئنا باطلاق سراحه، والادهى من ذلك استقباله من قبل رئيس الاقليم في خطوة تؤكد اصرار سلطات الاقليم على ارسال رسائل سلبية لمكونات محافظة كركوك باحتضان كل من أساء لكركوك وفرط بثروتها النفطية وكان سببا في تدهور العلاقات وتأزمها بين مكونات كركوك".

وأضافت، ان "هيئة النزاهة والقضاء العراقي امام اختبار حقيقي وان القضايا المحالة اليهم حول فساد المحافظ السابق ينبغي ان تفعل حسب القانون ويتم استرداد الاموال المنهوبة العائدة للمحافظة والا فان الحديث عن مكافحة الفساد سيكون حبرا على الورق".

بغداد اليوم - بغداد

رجح الأمين العام لحزب الحل، النائب محمد الكربولي، الاحد 16 حزيران 2019، التحاق بعض الكتل السياسية الى المعارضة التي اعلن عنها تيار الحكمة، فيما دعا عبد المهدي الى حسم امره بشأن وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال الكربولي خلا

بغداد اليوم - بغداد

رد وزير الكهرباء لؤي الخطيب ، الاحد 16 حزيران 2019، على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي علقت على تصريح له اشار فيه الى ان واقع الكهرباء سيتحسن في شهر تشرين الاول المقبل.

وقال الخطيب في بيان مقتضب " تعليقي في

بغداد اليوم - بغداد

حذر إئتلاف النصر، الاحد (16 حزيران 2019)، من حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة بطريقة المحاصصة الحالية، فيما طالب بتاجيل حسم هذا الملف لحين استكمال الاشتراطات الموضوعية والشروط المهنية والوطنية بادارته وانهائه،

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