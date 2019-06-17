2019/06/17 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينبغي أن تكون المرجعية الرشيدة المخلصة مصداقا واضحا لقول الإمام الصادق (عليه السلام): إن الله لم يدع الأرض إلا وفيها عالم يعلم الزيادة والنقصان في الأرض فإذا زاد المؤمنون شيئا ردهم وإذا نقصوا أكمله لهم فقال خذوه كاملا ولولا ذلك لالتبس على المؤمنين أمرهم ولم يفرقوا بين الحق والباطل.[1] وهذا ديدن المرجعية الرشيدة المتمثلة بالمرجع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرجع اليعقوبي يتصدى لمؤامرة الموساد والـ CIA لسلب الفتوة النعيم نيوز.

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