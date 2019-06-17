اتساع رقعة المعارضة.. هل انتهى ربيع حكومة عبدالمهدي؟

2019/06/17 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- محمد وذاح

يبدو أن مهلة السنة التي وضعها الفرقاء السياسيون في العراق امام حكومة عادل عبد المهدي من اجل اختبار أداءه، قد تم تقليصها

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