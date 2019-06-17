نائب عن الحكمة :الكابينة الحكومية بكاملها تابعة للاحزاب و تسعى لتشكيل اكبر كتلة معارضة

2019/06/17 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف النائب حسن فدعم، معلومات مهمة عن تبني تيار الحكمة الوطني لخيار المعارضة.

واوضح فدعم في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لتيار الحكمة اليوم ان" الحكمة كان لديها تحفظاً كبيراً على عمل الحكومة، ومنذ البداية عارضنا ترشيح وزراء غير مستقلين وخولنا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإنشاء كابينة وزارية بعيداً عن التحزب".وأضاف" تفاجئنا بقدوم كابينة وزارية كاملة تابعة للأحزاب والدليل وجود جهات سياسية مازالت متمسكة بحقيبتي الداخلية والدفاع وكذلك الوزارات الأخرى"، متسائلا" نحن غير مشتركون بالحكومة فلماذا نتحمل تبعاتها؟، خاصة وان المنهج الحكومي غير صحيح بالأداء، ونحن لا نريد تحمل وزر أخطاء هذه الحكومة".وتابع النائب عن كتلة الحكمة" الحكومة بيد حزب الدعوة منذ 2003 الى 2018 وكان رئيس الوزراء منها فمن الطبيعي انهم ضد المعارضة"، مشيرا الى ان" رئيس تحالف الإصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم لم يعتاد على قلب الطاولة وركوب الموجة وهو معروف بقراراته الجريئة والحاسمة للمشهد السياسي".وبين ان" تيار الحكمة الوطني اول كتلة سياسية اعلن المعارضة قبل اشهر وقلنا انه قيد الدراسة وراعينا الظرف العام للبلد؛ لكن المدافعين عن الحكومة الحالية لديهم حصص فيها لذا تراهم يقاتلون عنها".واستدرك فدعم بالقول" مجلس النواب يؤدي دوره بشكل صحيح تجاه الحكومة، وقد وجه 104 سؤال برلماني اليها ولم تجيب سوى على 54 سؤالاً فقط"، مؤكدا ان" قرارانا المعارضة هو قرار الحكمة وننتظر تفاعل بقية مكونات الإصلاح"، كاشفاً" نسعى ان نكون اكبر كتلة معارضة في البرلمان".وأشار" اغلب الكتل السياسية غير راضية عن الأداء الحكومي، وطالبنا ان تكون شفافية واضحة للحكومة في اعلام ما حققته من انجاز ضمن برنامجها الحكومي والحكومة لم تجيبنا عن تساؤلاتنا".ولفت فدعم الى ان" الكتل السياسية مازالت متكالبة على الحصص السيادية وتنتظر وزارات أخرى"، منوها الى" وجود كتل سياسية دعمت عبد المهدي ولم تحصل على أي مناصب وكتل أخرى حصلت ولازالت تتكالب".واختتم فدعم بالقول" خلال يومين سيعرض تيار الحكمة الوطني برنامج متكامل عن المعارضة، وتصحيح المسار السياسي لن يكون الا بوجود المعارضة".

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