الحكمة تتبنى خيار المعارضة السياسية للحكومة

2019/06/17 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن تيار الحكمة الوطني، الأحد، تبنيه خيار المعارضة السياسية للحكومة وما يستلزمه من دور وحراك وأداء.

وذكر التيار في بيان تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه، ان "المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني عقد اجتماعاً استثنائياً بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٦ في المقر المركزي للتيار ، تدارس فيه الأوضاع السياسية بشكل عام والمستوى الخدمي وهواجس الشارع العراقي بشكل خاص، وتم الاستماع الى جميع وجهات النظر ومناقشتها بشكل تفصيلي حول مستوى الأداء الحكومي وما عليه المشهد العام في عراقنا العزيز".

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