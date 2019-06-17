الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد إيقاف نقل قيود المواطنين إلى كركوك

2019/06/17 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الأخبار:أكدتِ النائبة الماس فاضل عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني امس الاحد، ايقاف نقل قيود المواطنين من محافظات اخرى الى كركوك، لافتة الى ان وزارة الداخلية الاتحادية ردت بالايجاب على طلب تقدم به نواب كركوك.وقالت في بيان لها, ان نواب كركوك بضمنهم التركمان قدموا طلبا الى وزارة الداخلية حول ايقاف نقل قيود المواطنين من المحافظات الاخرى الى كركوك، موضحة، ان الوزارة ردت على الطلب بايقاف نقل قيود المواطنين من وسط وجنوب العراق الى محافظة كركوك.واضافت ان نقل قيود المواطنين من المحافظات الاخرى الى كركوك يخالف المادة 140 من الدستور، مؤكدة ان نواب كركوك ونواب اخرين لم يألوا جهدا من اجل ايقاف نقل قيود المواطنين من المحافظات الى كركوك.

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