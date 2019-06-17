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القانونية البرلمانية: جهات حزبية ترفض إجراء تعديلات على قانون المحكمة الاتحادية

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تاريخ النشر

17/06/2019 12:14 AM

المشرق – قسم الأخبار: كشفتِ اللجنة القانونية في مجلس النواب امس الأحد، أن جهات حزبية ترفض إجراء تعديلات على قانون المحكمة الاتحادية العليا في خطوة تعد لسيطرتهم على القرار القضائي.



وقال عضو في اللجنة، إن "قانون المحكمة الاتحادية الذي تجري مناقشته في أروقة البرلمان حالياً، يلقى دعماً قوياً من بعض الأحزاب التي لا تريد حتى إجراء تعديلات بسيطة عليه"، موضحاً أن "القانون خطير للغاية، وهو يكرّس الهيمنة الحزبية على السلطة القضائية"، مشيرا إلى، أن "هذه الهيمنة على السلطة القضائية لا تأتي باسم الحزب بل باسم الدين، إذ إنّ جهات سياسية، تدفع باتجاه تشريع القانون بعدما ضمنت هيمنة الفقهاء وسيطرتهم على القرار القضائي في حال تم تمريره".



وأشار إلى، أن "القانون يجعل اختيار الفقهاء داخل قبة البرلمان، ما يعني اختيارهم وفق أسس حزبية، ومن ثم تكون سلطتهم أعلى من سلطة هيئة الرئاسة القضائية".

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