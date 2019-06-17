برلمانـــي يكشف عن بيع هيئات مستقلة بين جهتين

2019/06/17 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الأخبار:كشفَ النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري امس الأحد، عن الطريقة التي سيتم بها توزيع الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة في الدولة العراقية.وقال الشمري: ان الحكومة لم تتشكل بشكل صحيح وكامل، ولجان مجلس النواب لم تتشكل بشكل كامل أيضا، وبعض اللجان شكلت بشكل غير صحيح، وفق صفقات، مضيفا: ان الهيئات المستقلة والدرجات ايضا ستقسم بطريقة البيع والشراء، وهذا الامر يتم بين جهتين، أما باقي الجهات السياسية ليس لها اي شيء.وتابع: هناك جهات متنفذة في هذا المكون او ذاك المكون هي التي تأخذ كل شيء، وهم الآن يتفاوضون ويتقاسمون الكعكة فيما بينهم وتم الاتفاق على 50% لكل طرف.

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