2019/06/17 | 00:39

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قطر تنتزع تعادلا ثمينا من باراجواي في الظهور الأول بكوبا أمريكا

تعادل المنتخب القطري في مباراته الأولى بنهائيات كوبا أمريكا 2019

المقامة بالبرازيل، وذلك مع منتخب باراجواي بنتيجة (2-2)، مساء الأحد

على ملعب "ماراكانا"، ضمن منافسات المجموعة الثانية.وأحرز أوسكار كاردوزو (4 من ركلة جزاء) ودرليس جونزاليس (56) هدفي

باراجواي، فيما سجل المعز علي (68) وبوعلام خوخي (77) هدفي قطر.

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