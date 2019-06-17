2019/06/17 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد وزير الكهرباء لؤي الخطيب ، الاحد 16 حزيران 2019، على تغريدة مقتدى الصدر التي علقت على تصريح له اشار فيه الى ان واقع الكهرباء سيتحسن في شهر تشرين الاول المقبل.وقال الخطيب في بيان مقتضب ” تعليقي في المؤتمر الصحفي بمحافظة المثنى لم يكن على وجه العموم بل اشارة الى الحل الامثل لمعالجة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الكهرباء يرد على مقتدى الصدر) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الكهرباء يرد على مقتدى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).