الكتلة التركمانية تؤكد فشل مجلس مكافحة الفساد وتطالب عبد المهدي بحله

2019/06/17 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت الكتلة التركمانية النيابية، فشل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

وذكر بيان للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "في أول اختبار لمكافحة الفساد نطالب رئيس الوزراء بحل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لاخفاقه في استرداد المدان نجم الدين كريم محافظ كركوك السابق بعد صدور امر القاء القبض عليه من قبل القضاء العراقي وتأييد من الانتربول الدولي".وأضاف انه "ورغم الوعود السابقة من الاطراف العراقية بعزمها على استرداده للقضاء العراقي الا اننا فوجئنا باطلاق سراحه ،والادهى من ذلك استقباله من قبل رئيس اقليم كردستان في خطوة تؤكد اصرار سلطات الاقليم على إرسال رسائل سلبية لمكونات محافظة كركوك باحتضان كل من أساء لكركوك وفرط بثروتها النفطية وكان سببا في تدهور العلاقات وتأزمها بين مكونات كركوك".وأشار البيان الى ان "هيأة النزاهة والقضاء العراقي أمام اختبار حقيقي وان القضايا المحالة اليهم حول فساد المحافظ السابق ينبغي ان تفعل حسب القانون ويتم استرداد الاموال المنهوبة العائدة للمحافظة والا فان الحديث عن مكافحة الفساد سيكون حبراً على الورق".انتهى

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