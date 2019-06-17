انقطاع الكهرباء عن 44 مليون شخص في الأرجنتين وأوروغواي.. والسبب؟

2019/06/17 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 44 مليون شخص في الأرجنتين والأوروغواي، اليوم الأحد، جراء عطل غير معروف الأسباب في شبكة الكهرباء المرتبطة

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