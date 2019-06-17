وفد نيابي عراقي يصل طهران لعقد سلسلة من اللقاءات الرسمية

2019/06/17 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وصل وفد من مجلس النواب العراقي برئاسة، نائب رئيس البرلمان، بشير الحداد، مساء اليوم الأحد، الى طهران عاصمة جمهورية إيران الإسلامية، وكان في

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